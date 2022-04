Ruud van Nistelrooij geniet van reacties na aanstelling als hoofdcoach van PSV: ‘Hartverwarmend’

Door Rik Elfrink



,,Hartverwarmend, ik heb er echt van genoten”, zei Van Nistelrooij gisteravond na de nederlaag van Jong PSV tegen Jong AZ. De commentaren op zijn benoeming bij PSV waren overwegend positief en hij kreeg een massaal aantal berichten. ,,Dat is geweldig. Ik heb heel veel reacties gekregen en ook via de media mooie woorden gezien, gelezen en gehoord. Dat sterkt me om er straks volledig voor te gaan, maar het draait voor mij nu echt volledig om mijn werk voor Jong PSV nog. Ik sta hier nu na een nederlaag en dan voel je dat het toch allemaal om de wedstrijden draait. Ik ben na die prachtige week ook gewoon ziek van deze uitslag”, sprak de coach na de zeperd (2-0) tegen de Alkmaarse beloften. ,,Dan is voetbal inderdaad weer even een rotspel.”