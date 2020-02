Ruud Heus: PSV gaat zich nu echt niet te kakken laten zetten

,,PSV zit natuurlijk in een heel lastige periode. De wedstrijd tegen Ajax van afgelopen weekend was niet om over naar huis te schrijven. Aan de andere kant speelt Willem II ook gewoon erg leuk voetbal en zij doen het al heel de competitie uitstekend. Toch denk ik dat PSV deze wedstrijd gebruikt om zich te revancheren. Het kan niet zo zijn dat PSV zich in eigen huis wéér te kakken laat zetten. Willem II is het ook niet gewend om meerdere grote wedstrijden te moeten spelen én winnen. Daarom denk ik dat PSV de wedstrijd met een klein verschil gaat winnen.”