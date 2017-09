Rutten bereid Twente 'nu, later, of wanneer dan ook' te helpen

,,Ik hoop niet dat Hake sneuvelt. Hij kan er niet veel aan doen dat hij wordt geconfronteerd met spelers waaraan veel mankeert. Dat scheelt veel in de kwaliteit. Als de club in nood zit, ben ik altijd bereid om te helpen, op wat voor een manier dat ook mag zijn. Nu, later, wanneer dan ook", reageerde Rutten op de vraag van Hans Kraaij Jr. of hij trainer bij FC Twente zou willen worden als Hake wordt ontslagen.

Trainen

Rutten had het ook over trainingsmethoden in Nederland. ,,Als je in de top wilt trainen, moet je veeleisend zijn. Voor jezelf, maar ook van je spelers. Het is heel snel geneigd om in te dutten. Tevredenheid leidt tot luiheid. Dat geldt in de maatschappij, maar ook in de topsport", aldus Rutten.



Rutten noemde twee voorbeelden. ,,Als je ook interviews hoort van spelers die naar het buitenland vertrekken. Ik heb Stefan de Vrij gesproken, die zei 'wij trainen in Nederland helemaal niet'. Davy Klaassen vertrekt en die zei precies hetzelfde", vervolgt Rutten.