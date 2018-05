Rutten adviseur op afstand bij FC Twente: 'Hiddink deed het ook'

Roda JC degradeert voor tweede keer in clubhisto­rie, Almere City door

13 mei Roda JC is voor de tweede keer in de clubhistorie gedegradeerd uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Robert Molenaar verloor vanavond in Kerkrade met 1-2 van Almere City, dat het in de finale van de play-offs gaat opnemen tegen De Graafschap.