Ruiter zegt Sparta af na belangstelling PSV

Technisch manager Henk van Stee van Sparta bevestigt dat hij de afgelopen dagen gesprekken heeft gevoerd met Robbin Ruiter, die transfervrij is na een periode bij het Engelse Sunderland. ,,Robbin voldeed aan het profiel van de keeper die we zochten”, stelt hij. ,,Om die reden zijn we met elkaar het gesprek aangegaan. Robbin was enthousiast over Sparta. Maar helaas voor ons heeft zich in de tussentijd ook een andere club voor hem gemeld. Die club is voor hem sportief en financieel interessanter.”