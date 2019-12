Rotterdammer Lang: Iedereen bij Feyenoord wist dat Ajax mijn club was

Door Freek Jansen



Hij moest in de voorbije maanden geduld hebben, veel geduld. En juist die eigenschap bezit Noa Lang van nature niet. ,,Dat was echt lastig. Gelukkig heb ik veel goede mensen om me heen, die me hebben geholpen. Met Dusan Tadic en Hakim Ziyech heb ik er veel over gesproken. Maar het bleef wel knagen. Ik wilde zo graag mezelf laten zien in Ajax 1. Dat is een droom van me. Mijn hele leven al. Die is vandaag uitgekomen. Fantastisch.’’