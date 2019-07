Rotterdam klampt zich vast aan Kökçü: ‘Het gaat lekker ja’

Door Dennis van Bergen



Als Feyenoord zondag de competitie opent met de thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Sparta staat hij ongetwijfeld aan de aftrap, Orkun Kökçü. Haast achteloos heeft de 18-jarige middenvelder zich in de basis gespeeld. Maar om nu te zeggen dat de Turkse Nederlander zichzelf publiekelijk op de borst klopt? Niet echt. ,,In de voorbereiding heb ik veel mogen spelen. Dat is lekker. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat de trainer me blijft opstellen. Ga ik alles aan doen.”



Cynisch kun je stellen dat Kökçü contrasteert met het huidige gemoed van zijn club. Waar Feyenoord nog voor de competitiestart al geteisterd wordt door grote (personele) zorgen, voelt de middenvelder juist de wind in de rug dankzij zijn energieke spel. Dé verrassing van de voorbereiding was hij bij de Rotterdammers. Feilloos onderstreept met een prima optreden tegen het Engelse Southampton, waarin hij de enige treffer maakte namens de ploeg van Jaap Stam. ,,Het gaat lekker, ja”, zegt Kökçü. ,,En het is prettig om te merken dat iedereen zo met me bezig is bij Feyenoord. De trainer, een ervaren speler als Leroy Fer. Dat geeft me een goed gevoel.”