Rossmann en Drost voorop in de strijd, Ajacieden diep door de ondergrens

Ook Maher en Til (AZ), Unnerstall en Mlapa (VVV), Pierie (Heerenveen), Lam (PEC Zwolle), Lamprou (Fortuna Sittard) en Anco Jansen (Emmen) kregen dit weekeinde een 7,5. Vieren waren er al vooral bij Ajax. Bij de dolende nummer twee van de eredivisie kregen Andre Onana, Daley Blind en Frenkie de Jong een 4.

NAC – AZ 0-3

NAC: Van Leer 5,5; Karami 4 (46. Van Anholt 5,5), Koch 4,5, Mets 4, Gersbach 5; Nijholt 5 (69. El Allouchi -), Mühren 4,5, Lundqvist 5; Rosheuvel 4,5, Kastaneer 5, Kaikai 5 (78. Korte -).

AZ: Bizot AZ: Bizot 6,5; Svensson 7, Vlaar 6,5, Koopmeiners 6,5, Ouwejan 6,5; Midtsjø 7, Maher 7,5, Til 7,5, Stengs 7, Johnsen 5,5 (63. Gudmundsson -), Idrissi 6,5

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Guus Til heeft een matige eerste seizoenshelft achter de rug, maar hij begint steeds beter in vorm te komen. Tegen NAC genoot hij van de vrijheid die hij kreeg van de opponenten en scoorde voor het eerst dit seizoen twee doelpunten in één wedstrijd.

Volledig scherm Guus Til. © BSR Agency

VVV – Willem II 2-1

VVV: Unnerstall 7,5; Rutten 6, Promes 5 (69. Linthorst 5,5), Röseler 6, Kum 6; Seuntjens 5,5, Post 6, Susic 6 (76. Grot -); Van Ooijen 6,5, Mlapa 7,5Joosten 6 (90. Janssen -).

Willem II: Wellenreuther 5; Dankerlui 5, Meissner 5,5 Peters 6, Heerkens 6; Llonch 5,5 (86. McGarry -), Crowley 7, Tapia 6; Özbiliz 5 (58. Pavlidis 6,5), Isak 5, Vrousai 7.

Scheidsrechter: Mulder 6,5.

Man of the match: Peniel Mlapa blijkt de ideale spits voor VVV. Tegen Willem II scoorde hij twee keer én was hij een voortdurende plaag voor de Willem II-defensie die hij met zijn kracht kon imponeren.

Volledig scherm Peniel Mlapa. © BSR Agency

Feyenoord – De Graafschap 4-0

Feyenoord: Vermeer 5,5; St. Juste 6, Van Beek 6, Martina 6,5, Verdonk 6 (72. Ayoub -), Clasie 6, Toornstra 6, Vilhena 6,5; Berghuis 6, Van Persie 6 (64. Jørgensen -), Larsson 6 (79. Kökcü -).

De Graafschap: Jurjus 7; Owusu 6, Straalman 5, S. Nieuwpoort 4, Ligeon 5; Matusiwa 6,5, Olijve 5,5 (75. Bakker -), El Jebli 6; Narsingh 5,5 (69. Serrarens -), Benschop 6 (84. Van Mieghem -), Burgzorg 5.

Scheidsrechter: Lindhout 5

Man of the match: Hidde Jurjus kreeg wel vier doelpunten om zijn oren in de Kuip maar de keeper behoedde zijn elftal wel van een grotere nederlaag.

Volledig scherm Hidde Jurjus: vier tegengoals maar toch man van de wedstrijd. © Pim Ras Fotografie

Heerenveen – PEC Zwolle 1-1

Heerenveen: Hahn 6, Hornkamp 4, Hoegh 5,5, Pierie 7,5, Woudenberg 6,5; Rienstra 5, Schaars 5, Vlap 7; Van Bergen 6,5, Lammers 6 (83. Van Amersfoort -), Mihajlovic 6 (60. Johnsen 6).

PEC Zwolle: Van der Hart 6; Ehizibue 6, Van Polen 5, Lam 7,5, Paal 6; Bouy 5 (71. Flemming -), Clement 5, Namli 7; Van Crooij 5 (88. Leemans -), Thy 5, Van Duinen 7 (75. Elbers -)

Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Sinds Kik Pierie weer centraal achterin speelt, is hij opgebloeid. Het grote talent van Heerenveen komt op die positie veel beter tot zijn rechts dan op de linksbackpositie.

Volledig scherm Kik Pierie klopt Lennart Thy in de lucht. © BSR Agency

Heracles – Ajax 1-0

Heracles: Blaswich 7,5; Breukers 7, Rossmann 8, Van den Buijs 7, Czyborra 7; Osman 7,5, Drost 8 (72. Van Nieff -), Merkel 7,5; Kuwas 7,5, Konings 7 (61. Dalmau 7), Peterson 7.

Ajax: Onana 4; Kristensen 5, De Ligt 5, Blind 4, Tagliafico 5,5; Schöne 4,5 (63. Mazraoui -), De Jong 4 (80. Dolberg -); Ziyech 4,5, Van de Beek 5 (63. Labyad -), Tadic 5; Huntelaar 5.

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Maximilian Rossmann was één van de verdedigers die de paradepaardjes van Ajax met verve tegenhield en zo een groot aandeel had in de memorabele overwinning van de Heraclieden.

Volledig scherm Maximilian Rossmann in duel met Dusan Tadic. © BSR Agency

Fortuna Sittard – Excelsior 4-1

Fortuna Sittard: Koselev 6.5; Ciranni 6, Ramírez 6, Rodríguez 7, Ospitalieri 6, Smeets 6; Diemers 7, Balic 6,5 (88. El Messaoudi); Semedo 7 (90. Hutten) , Novakovich 6.5, Lamprou 7,5 (90. Dembélé -).

Excelsior: Damen 5; Fortes 6, Mattheij 5, Oude Kotte 5(79. Hadouir), Burnet 5; Schouten 6.5, Messaoud 6, Koolwijk 5, Edwards 6 (79. Mahmudov), El Hamdaoui 6, Bruins - (23. Eckert 5)

Scheidsrechter: Bax 5

Man of the match: Het was al even geleden dat Lazaros Lamprou in de basis begon. Tegen Excelsior was dat weer het geval. Hij betaalde dat vertrouwen terug met twee doelpunten.

Volledig scherm Lazaros Lamprou kan zijn geluk niet op. © BSR Agency

FC Groningen – Vitesse 2-1

FC Groningen: Padt 6; Te Wierik 6, Memisevic 6, Chabot 6, Handwerker 6; Bel Hassani 5,5 (59. Van de Looi 6), Reis 5,5, Bruns 5,5 (83. Gladon -), Warmerdam 5,5 (52. El Hankouri 6,5), Sierhuis 6,5, Doan 6,5.

Vitesse: Eduardo 6; Karavaev 5, Van der Werff 5,5 (90. Doekhi -), Clarke-Salter 5, Clark 5,5; Bero 5; Ødegaard 5, Serero 5,5, Ali 5, Foor 5; Darfalou 6, (77. Dauda -).

Scheidsrechter: Kuipers 7

Man of the match: Kaj Sierhuis blijkt een goede winteraanwinst te zijn voor FC Groningen. De Ajax-huurling maakte tegen Vitesse al zijn tweede goal voor zijn nieuwe club.

Volledig scherm Kaj Sierhuis heeft Eduardo gepasseerd. © BSR/SOCCRATES

FC Emmen – ADO Den Haag 3-2

FC Emmen: Scherpen 6; Gronsveld 7, Bakker 5, Lukic 5,5, Cavlan 6,5; Bannink 6,5 (78. Arias -), Bijl 5,5, Chacon 5,5, Jansen 7,5; De Leeuw 6 (83. Slagveer -), Braken 7 (62. Niemeijer -).

ADO: Zwinkels 5; Troupée 5,5, Malone 4,5 (46. Pinas 6,5 ), Kanon 6, Meijers 5,5; Immers 6, El Khayati 6, Bakker 6,5 (69. Goossens -); Becker 6,5, Necid 6,5, Lorenzen 5 (46. Hooi 6).

Scheidsrechter: Dieperink 5

Man of the match: Anco Jansen besliste de wedstrijd tegen ADO met een schitterend afstandsschot.

Volledig scherm Anco Jansen was de gevierde man bij Emmen. © BSR Agency

FC Utrecht – PSV 2-2

FC Utrecht: Jensen 4; Klaiber 6, Letschert 6,5, Janssen 6,5, Gavory 6; Van de Streek 6,5, Van Overeem 6, Gustafson 5,5; Kerk 7, Kramer 4 (90. Van der Maarel), Boussaid 5 (82. Guwara -).

PSV: Zoet 5,5; Dumfries 6, Schwaab 6, Viergever 6,5, Angeliño 7; Rosario 5,5, Hendrix 6, Pereiro 5 (73. Ihattaren -); Bergwijn 6, De Jong 7, Lozano 5 (69. Gakpo -).

Scheidsrechter: Van Boekel 4

Man of the match: Luuk de Jong wist de bijna al verloren wedstrijd tegen FC Utrecht toch weer om te buigen met twee treffers. Hij verstevigt nog maar eens zijn koppositie als topscorer van de eredivisie.