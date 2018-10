Ronald Koeman: We kunnen winnen van Duitsland

Ronald Koeman is tevreden over de vier nieuwkomers Denzel Dumfries, Danjuma Groeneveld, Steven Bergwijn en Pablo Rosario. De bondscoach zal niet schromen om de spelers in te brengen als de situatie daar naar vraagt morgen tegen Duitsland in de Arena.

Door Mikos Gouka



,,Iedereen is fit’’, zegt de bondscoach. ,,Of ik de debutanten op durf te stellen? Dat lijkt me logisch als ik ze oproep. Ik zeg individueel niets over de nieuwe jongens, maar ze maken stuk voor stuk allemaal een prima indruk. De jongens weten door de Champions League wat het vereiste niveau is en ze passen zich aan. Ik maak gewoon mijn opstelling en ik heb er geen problemen mee als er één, twee, drie of vier debutanten bij zijn.’’

,,Als ik de TOTO moest invullen? Een ééntje. Ik verwacht dat we het niveau van tegen Frankrijk halen en dat we dat langer volhouden. Als dat lukt, denk ik dat we gaan winnen. Maar goed, dat denk ik. We moeten op de juiste momenten druk zetten. Verder van goal dan in de eerste helft tegen Frankrijk. Of mijn spelers beseffen dat we kunnen winnen van Duitsland? Dat is erg belangrijk. Het gevoel dat je iets kan bereiken en dat je het ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt. Ik heb daar wel een zeer goed gevoel bij.’’

,,De Duitsers, toen ik speelde was de periode wat heter. Laten we daar niet meer over uitweiden. Ze hebben gekeken bij ons en geweldig gepresteerd. Wij kijken nu meer bij Duitsland. Tijdens het WK had ik verwacht dat ze verder zou komen. Dat zijn we ook gewend. Ik heb dingen gelezen en daar leek het erop dat het een stuk minder soepel liep dan normaal bij de ploeg. Het was onrustiger. Of de generatie aan het einde van het Latijn zijn? Dat weet ik niet. Misschien zitten ze even in een overgangsfase. Er zijn veranderingen, spelers zijn gestopt. Ook blessures. We zullen het de komende tijd zien. Wij zijn met Oranje op de weg terug en aan ons is het nu omdat ook in wedstrijden te laten zien.’’

De bondscoach kreeg maandag alleen slecht nieuws over middenvelder Davy Pröpper, die wegens een voetblessure niet inzetbaar bleek. Tijdens de trainingen in Zeist bleven zijn overige internationals de afgelopen dagen heel.



Oranje wil het eerste succes boeken in de Nations League, na de nederlaag van vorige maand tegen Frankrijk (2-1). Duitsland heeft een punt overgehouden aan het eerste duel met de Fransen (0-0). De wereldkampioenen van 2014 en 2018 ontmoeten elkaar dinsdag opnieuw in het Stade de France van Saint-Denis, nabij Parijs. Het Nederlands elftal oefent dan in Brussel tegen België.



Koeman en zijn spelers sluiten de nieuwe competitie van de UEFA volgende maand af met een thuiswedstrijd tegen Frankrijk en een krachtmeting met de Duitsers in Gelsenkirchen. De nummer laatst van de poule degradeert uit de hoogste divisie van de Nations League.



De PSV'ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario en Arnaut Danjuma Groeneveld van Club Brugge zitten voor het eerst bij Oranje en hopen dat ze morgen mogen debuteren.