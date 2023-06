Ronald Koeman verwacht gemotiveerd Oranje in troostfinale: ‘Zit nog veel energie in deze groep’

Frenkie de Jong liet er na de 4-2-nederlaag tegen Kroatië geen misverstand over bestaan: als het aan hem lag zou de wedstrijd om de derde en vierde plaats niet gespeeld hoeven te worden. ,,De insteek van zijn verhaal was dat er veel te veel wedstrijden zijn op de kalender”, counterde Koeman. ,,Maar andere landen spelen in deze periode ook gewoon twee interlands. Een land als Frankrijk komt maandag nog in actie, die spelers hebben dus nog later vakantie.”

Of hij desondanks morgen spelers rust gaat geven, wilde Koeman nog niet zeggen. ,,Maar op Jurriën Timber na is iedereen fit om te spelen. Ik ga spelers geen rust geven omdat het het einde van het seizoen is. En twee nederlagen in eigen land zou heel teleurstellend zijn, al voert de kwalificatie voor het EK van 2024 de boventoon. We willen naar het EK in Duitsland. En we spelen in september twee heel belangrijke duels in de kwalificatie met Griekenland en Ierland.”

Koeman verwacht dan ook dat zijn spelers morgen gretig zullen zijn. ,,Ik heb de afgelopen dagen wel gezien dat er nog veel energie bij de groep was. We zijn het Nederlands elftal, daar ben je trots op. Iedere wedstrijd doe je je uiterste best om ook je eigen prestatie te verbeteren. Alles wat ik nu zie, neem ik mee richting september.”

Keeperskwestie

Op de vraag of Justin Bijlow opnieuw het doel van Oranje verdedigt, kregen de aanwezige journalisten geen antwoord. ,,Dat zien jullie zondag wel.” Mogelijk kiest hij voor Andries Noppert, die voor zijn blessure de eerste doelman was van de nationale ploeg op het WK in Qatar. De kans bestaat dat Noa Lang de voorkeur krijgt boven Xavi Simons op de linkerflank.

Hoewel de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini al wel verklapte na de nederlaag tegen Spanje andere spelers een kans te zullen geven, geeft Koeman hoog op van de komende tegenstander. ,,Ze hebben het EK gewonnen, daarna hebben ze zich niet geplaatst voor het WK. Maar Italië heeft allemaal topspelers. Italië is altijd moeilijk te verslaan, onder welke omstandigheid dan ook. Dit is voor ons een topinterland om ons als team te laten zien.”

De wedstrijd tussen Nederland en Italië wordt in Enschede gespeeld en begint morgen om 15.00 uur. Kroatië en Spanje spelen vanaf 20.45 uur om de eindzege in de Nations League.

