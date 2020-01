Ronald Koeman start EK-jaar vol vraagtekens

Door Maarten Wijffels



Toen Ronald Koeman half november afscheid nam van het succesvolle interlandjaar 2019, keek hij ook al even vooruit. Naar 2020. Er is op weg naar het EK wat te kiezen, was de boodschap van de bondscoach. ,,En op sommige posities zal ik de keus voor een EK-selectie met 23 namen wellicht zo lang mogelijk open laten’’, gaf hij aan.



Dat was toen een opmerking met een positieve lading. Ingegeven door onder meer de stormachtige ontwikkeling van jonge spitsen in het kielzog van de onbetwiste aanvalsleider Memphis Depay. Inmiddels is duidelijk dat Koeman inderdaad zaken lang open zal laten. Maar dan niet zozeer uit concurrentieoverwegingen, maar noodgedwongen. Want het EK-jaar 2020 is voor hem en voor Oranje bepaald niet vlekkeloos gestart.