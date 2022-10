Ronald Koeman over Mohamed Ihattaren: ‘Het is een groot talent, maar ook hij moet leren van zijn fouten’

Het was Koeman die Ihattaren in 2019 overtuigde om te kiezen voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal, in plaats van een stap naar de Marokkaanse bond. Drie jaar later heeft Ihattaren opnieuw een kans verprutst. ,,Dat is heel jammer, want het was een groot talent’’, vertelde de aanstaand bondscoach van Oranje in gesprek met ESPN.