Ronald Koeman na mislopen finale Nations League: ‘Niet voor niets de nummer 3 van de wereld’

Nederland was woensdag niet opgewassen tegen Kroatië. In de halve finales van de Nations League waren de Kroaten na verlenging met 2-4 te sterk . ,,Ze zijn niet voor niets de nummer 3 van de wereld, dat hebben ze vanavond laten zien.”

Oranje kwam via Donyell Malen in de eerste helft op een 1-0 voorsprong, maar na rust boog Kroatië de wedstrijd om. Diep in blessuretijd zorgde Noa Lang er met een knap doelpunt voor dat er een verlenging nodig was om een winnaar aan te wijzen, maar in die verlenging was de ploeg van sterspeler Luka Modric een maat te groot.



,,Ik vond dat we niet goed uit de kleedkamer kwamen. De eerste helft vond ik meer dan prima, 1-0 voor. Na rust vond ik het minder. Het middenveld van Kroatië kreeg het heft in handen en toen kregen wij het moeilijk", zegt Koeman na afloop bij de NOS. ,,Dan krijg je een penalty tegen. Onhandig en niet goed van Cody Gakpo, want daar mag je nooit draaien. Op dat moment hadden we het moeilijk en zie je dat ze al heel lang samen spelen.”

Koeman vervolgt: ,,Ze zijn niet voor niets de nummer 3 van de wereld, dat hebben ze vanavond laten zien. We hebben druk gezet wanneer het kon, alleen werden wij op bepaalde momenten ook wat slordig. We hebben gevochten en in de verlenging alles geprobeerd om zo aanvallend mogelijk te wisselen. Alleen waren zij in de verlenging beter.”

Complimenten voor Modric

Lichtpuntje was de invalbeurt van Lang, die de 2-2 maakte. ,,Ik heb in maart al met Noa gesproken, toen zat hij niet bij de selectie en heb ik hem gebeld om uit te leggen waarom. Veel kaarten, een stukje gedrag op het veld, daar heb ik nu wederom met hem over gesproken. Altijd als hij bij het Nederlands elftal is, hoor ik dat hij zich perfect gedraagt en goed traint. Hij kan ook voetballen en maakt een mooie goal.”



Maar dé man van de wedstrijd was Modric, die waarschijnlijk zijn voorlaatste interland speelde. Na zijn wissel en staande ovatie van de Kuip sprak Koeman kort met de speler van Real Madrid. ,,Ik zei tegen hem: geweldige wedstrijd, gefeliciteerd. Want als jij 37 bent en je speelt 120 minuten nog zo goed en zo vast aan de bal, daar hoort wel een applaus bij.”

Voor Oranje rest zondag een duel om het brons tegen Spanje of Italië. Geen grote finale in de Kuip, maar een troostfinale in Enschede. ,,Ik heb vandaag verbeteringen gezien, zoals de energie en een bijna nieuw middenveld. Daar gaan we mee verder. Het resultaat is negatief, dat overheerst. Maar je moet je ogen niet sluiten voor dingen die goed zijn gegaan.”

Of Koeman zondag spelers rust gunt, weet hij nog niet. ,,Daar heb ik niet over nagedacht. We hebben nog vier dagen tot zondag, dus we kijken wel wie er klaar voor zijn en wie niet.”

