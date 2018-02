Ronald Koeman morgen gepresenteerd als bondscoach

De KNVB presenteert morgen de nieuwe technische top. Naar verwachting zit ook Nico-Jan Hoogma (technisch directeur) achter de tafel. De voetbalbond wil geen namen bevestigen voor de persbijeenkomst.



Het bondscoachschap is een logische stap in de loopbaan van Koeman. De 54-jarige oud-international was na het vorige WK al in beeld als opvolger van Louis van Gaal. De KNVB koos toen echter voor Guus Hiddink. De eerste opdracht van Koeman is Oranje naar het EK van 2020 brengen. De nationale ploeg ontbrak op het laatste EK in Frankrijk en mist komende zomer ook het WK in Rusland.