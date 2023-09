Ronald Koeman legt uit waarom hij voor Daley Blind en Marten de Roon kiest tegen Griekenland: ‘Hij is superfit’

Koeman kiest in de verdediging voor Virgil van Dijk, Lutsharel Geertruida en Nathan Aké. Denzel Dumfries en Daley Blind zijn de aanvallend ingestelde vleugelverdedigers. Op het middenveld is er een plek weggelegd voor De Roon naast De Jong. In de laatste wedstrijden van de Nations League koos Koeman nog voor Feyenoorder Mats Wieffer, maar hij begint op de bank. In de punt van de aanval start Wout Weghorst. Hij wordt geflankeerd door Cody Gakpo en Xavi Simons.



,,Als je mij analyseert als trainer, heb ik bij alle clubs wel zo gespeeld", zegt Koeman over het systeem met vijf verdedigers. Hij vindt dat zijn ploeg te weinig heeft gebracht om in het oude 4-3-3-systeem te blijven hangen. ,,Ik vind dat wij in Nederland iets te veel praten over systemen. Tijdens het spel verandert het zoveel. Hoe wij willen spelen, denk ik dat de opstelling heel aanvallend is. Uiteindelijk gaat het om kwalificatie en ik vind dit het moment dat ik daarvan afstap.”