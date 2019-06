Ron Jans voor even bondscoach: ‘Ik wil weer trainer worden’

Door Wietse Dijkstra Jans hoefde niet lang na te denken toen hij werd gevraagd om de selectie van amateurvoetballers uit Friesland, Groningen en Drenthe samen te stellen en te leiden. ,,Bondscoach staat natuurlijk goed op je cv,’’ lacht hij. ,,Ik ben heel benieuwd. Het lijkt me hartstikke leuk om te doen. De voorpret is in elk geval ontzettend groot.’’ Met de semi-interland in De Oude Meerdijk wordt een oude traditie in ere hersteld. Tussen 1913 en 1960 speelden Noord-Nederland en Noord-Duitsland 28 keer tegen elkaar. Grote spelers als Abe Lenstra en Uwe Seeler waren in het verleden van de partij bij de noordelijke klassieker. Jans moet het doen met spelers die minimaal eerste klasse en maximaal derde divisie spelen. Hij heeft onder anderen de ex-profs Gibril Sankoh (ACV) en Marcel Pannekoek (Winsum) geselecteerd.

Voor Jans is het een eenmalig optreden. Maar als het aan hem ligt niet zijn laatste karwei als trainer. Nadat hij de afgelopen twee jaar technisch manager was bij FC Groningen, pakt hij straks zijn oude vak weer op. ,,Ik wil weer trainer worden’’, zegt Jans. ,,Deze functie bij FC Groningen was heel boeiend, maar gaf me te weinig voldoening. Ik heb veel geleerd en vond het hartstikke interessant, maar ik deed meer dingen die energie kostten dan opleverden. Ik pas beter op het veld.’’



Bij FC Groningen is hij bezig aan zijn laatste weken. ,,Daarna neem ik één of twee maanden tijd voor mezelf. Alle clubs zijn dan bezet. Benieuwd hoe het is om voor het eerst een paar maanden niets te hebben. Ik ben al wel gepolst door een aantal clubs, maar ik wil een goede keuze maken en niet overhaast beslissen. ’’



Maar eerst wacht nog het duel met Noord-Duitsland. Jans belooft een spektakel. ,,Want de mensen die komen, moeten wel wat te zien krijgen. Ik ben van plan om vol op de aanval te spelen. Ik verlies liever met 5-4 dan dat het 0-0 wordt.’’