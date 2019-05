Romero pakt hoofdrol bij besloten oefenduel Vitesse-PSV

Aanvoerder Ajax in ‘Mistwed­strijd’ op 80-jarige leeftijd overleden

13:31 Oud-Ajacied Frits Soetekouw is op 80-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer speelde tussen 1964 en 1967 voor de club en was onder meer aanvoerder tijdens de beroemde mistwedstrijd tegen Liverpool in december 1966.