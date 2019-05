Romero mikt op doorbraak in het volgende seizoen

De Argentijn richt zich op een doorbraak in het komende seizoen en wil van voetbaljaar 2019-2020 zijn jaar maken, na anderhalf jaar fysiek getob. In de voorbereiding begint hij na een korte vakantie in Argentinië eindelijk fit aan een wedstrijdperiode bij PSV. Romero is in zijn thuisland niet geselecteerd voor het WK voor spelers onder 20 jaar.

Dit seizoen kwam de topaankoop van eind 2017 maar twintig minuten in officiële wedstrijden in actie in het eerste elftal. Dat was tijdens het thuisduel van PSV met FC Barcelona in de Champions League en in een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.