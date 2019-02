Romero hervat groepstraining bij PSV

Higler fluit duel tussen PSV en Feyenoord, Blom krijgt Klassieker in halve finale beker

12:12 Dennis Higler is door de KNVB aangesteld om zondag het duel tussen PSV en Feyenoord in goede banen te leiden. De wedstrijd tussen de nummer 1 en 3 van de eredivisie begint om 14.30 uur in Eindhoven.