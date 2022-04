Roger Schmidt met PSV op zijn hoede voor RKC Waalwijk: ‘Zou stom zijn RKC te onderschatten’

,,Het zou stom zijn om RKC te onderschatten”, zei Schmidt, wiens elftal donderdag in Engeland met 0-0 gelijkspeelde. ,,Het team leunt in de voorhoede op spelers die fysiek erg sterk zijn en graag in duel met hun tegenstanders komen. Daarna vechten ze voor de tweede bal. We zullen zuiver met ons balbezit moeten omgaan. Eigenlijk zoals de wedstrijd die we rond kerst speelden”, aldus Schmidt. Toen won zijn ploeg in Waalwijk met 4-1.