Roerige transferperiode zorgde voor onrust bij PSV, ook omdat intern niet iedereen het eens was

door Rik Elfrink



Na een van de meest turbulente transferweken in de geschiedenis van PSV moet de club zich zaterdagavond razendsnel weer richten op de uitwedstrijd bij FC Twente. In de bestuurskamer worden ondertussen lessen getrokken uit het tumult van deze week, waarbij Cody Gakpo de hoofdpersoon was. PSV leek even de regie kwijt, waarbij de uitkomst uiteindelijk werd bepaald door de Oranje-international zelf. Dat de transfermarkt in Nederland een dag eerder eindigde dan in Engeland, maakte de situatie voor PSV er overigens zeker niet beter op.