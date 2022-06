Roerige dagen voor Leeuwinnen: na afstraffing volgt nu spookduel met Belarus

Met video Het dna van Heracles: ‘Hoe Jan Smit als jongetje verlekkerd naar de klassieke tribune aan de Bornse­straat keek’

In de allerlaatste aflevering van ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Almelo. De stad van Heracles waar ze komend seizoen tot hun grote verdriet geen eredivisie meer spelen. En dat is even wennen voor Almelo, want de club was jarenlang een echte eredivisieclub met de nodige voetbalhistorie.

20 juni