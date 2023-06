Roemeen Istvan Kovacs fluit halve finale tussen Oranje en Kroatië

Met video Ronald Koeman met Oranje ‘getergd’ voor Nations League Finals: ‘Ik wil meer energie op het veld zien’

Ronald Koeman gaf bij de persconferentie voor de Nations League Finals aan hoe groot de waarde is van het winnen van een prijs met het nationale team. ,,We kunnen geschiedenis schrijven”, aldus de bondscoach van Oranje. Koeman werd zelf Europees kampioen in 1988.