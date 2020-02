Rodriguez wil PSV helpen: ‘Mijn indruk is dat de jonge spelers willen luisteren’

Trainer Ernest Faber stak niet onder stoelen of banken dat hij content is met de inbreng van Rodríguez. Zelf was de verdediger daar blij mee. ,,Fijn om te horen natuurlijk. Ik had sinds 22 december geen wedstrijd meer vanaf de basis gespeeld, dus het was even afwachten hoe het zou gaan. Ik had zelf vertrouwen dat het goed zou uitpakken vandaag, na de trainingen van afgelopen week.”

Kalm

Rodríguez ziet dat hij terecht is gekomen in team met een aantal zeer jonge spelers. ,,Ze zijn zeer talentvol en het mooie aan spelers van deze leeftijd is dat ze enorm kunnen genieten van het moment. Wat ze moeten leren, is dat ze vlug weer aan het volgende moment moeten denken en snel van wedstrijd naar wedstrijd kunnen gaan. In dat proces wil ik ze graag helpen. Niet door het allemaal even op te leggen, omdat ik het allemaal al heb meegemaakt. Kalm dingen uitleggen, is wat op deze de jongere generatie het meeste effect heeft. Je moet jonge spelers rustig benaderen en ik heb de indruk dat ze graag luisteren. Ik heb al de nodige wedstrijden in mijn carrière gespeeld en probeer ze te steunen bij hun ontwikkeling.” Over het niveau van de eredivisie kan hij logischerwijs nog niet zoveel zeggen. ,,Ik heb vorige week ruim twintig minuten meegedaan en vandaag een hele wedstrijd. Het is in ieder geval een competitie waarin je de nodige ruimte krijgt om te voetballen, denk ik.”

Faber is blij met de woorden van Rodríguez. ,,Aan zijn spel zie je dat hij eenvoudige en effectieve keuzes maakt. Daar kunnen anderen zich aan optrekken. Hij is rustig aan de bal en straalt zekerheid uit. Los daarvan heeft hij ook buiten het veld een goede indruk gemaakt. Dit is een speler die in de top heeft meegedraaid en zijn steentje wil bijdragen bij ons en andere kan meenemen. Daar kunnen we allemaal ons voordeel mee doen.”