Rode waas bij Vitesse: nationaal record in zicht

Negen rode kaarten in één competitie is voor Vitesse een clubrecord. Slechts vier clubs reikten ooit tot minimaal negen rode kaarten in één eredivisie-seizoen. In de jaargang 2013/2014 eindigde Roda JC op tien rode kaarten.



FC Groningen ontving tien keer rood in het seizoen 1997/1998. De Groningers kregen in de competitie van 2013/2014 nog eens negen keer rood. FC Volendam kwam in de eredivisie in 1995/1996 uit op negen keer rood.



Vitesse ontving in dit seizoen overigens al een tiende keer rood. Maar die telt in de competitie niet mee. Jake-Clarke Salter werd in Europa League in de uitwedstrijd tegen FC Basel van het veld gestuurd.