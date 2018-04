Roda JC-talent Avdijaj wees Real Madrid, Liverpool en Juventus af

''Toen ik achttien was, kon ik naar clubs als Real Madrid, Juventus, Manchester United, Manchester City en Liverpool. Maar ik koos ervoor om bij Schalke te blijven. Achteraf was dat geen gelukkige keuze'', vertelt de Kosovaarse international met Duitse roots op de website van Roda JC.

Op advies van Huub Stevens klopte de in degradatienood verkerende club uit Kerkrade in de winter bij Schalke 04 aan met de vraag of Avdijaj gehuurd kon worden. De vleugelspits stond bekend als een supertalent, maar was in Gelsenkirchen op het tweede plan geraakt.