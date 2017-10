Roda JC meldt overlijden van 'suikeroom' Nol Hendriks (80)

Hendriks was sinds de jaren '80 betrokken bij Roda JC en groeide steeds meer uit tot de zogenoemde 'suikeroom'. Meerdere malen trok hij op penibele momenten van de club de knip. De Limburger werd rijk door handel in textiel.



Tevens was Hendriks bestuurslid en lid van de rvc van Roda JC. In de jaren '90 stond hij aan de zijde van voorzitter Theo Pickée in het bestuur. In die tijd haalden 'De Koempels' geregeld Europees voetbal en eindigde de club als tweede in de eredivisie in het seizoen 1994/1995.



Later speelde Hendriks een grote rol bij de bouw van het Parkstad Limburg Stadion. In 2006 trok hij zijn handen van de club af, maar in de laatste jaren, waarin Roda JC vaak financieel op het randje van de afgrond stond, schoot 'Nol' de club toch weer geregeld financieel te hulp. Ook gold hij nog als een klankbord voor de directie en de rvc van Roda JC.



Eerder deze week werd Hendriks opgenomen in het ziekenhuis na een hersenbloeding, waaraan hij vanochtend overleed. Hij werd 80 jaar oud. Roda JC zegt 'met grote verslagenheid' kennis te hebben genomen van het overlijden van haar erelid.