Roda JC komt morgen met erehaag voor kampioen PSV

De ondergang van het 'schokef­fect' in de eredivisie

16:27 Als een club in paniek raakt, zit er goedbeschouwd maar één ding op om op korte termijn het tij te keren. Ontsla de trainer en zet vol in op het zogenoemde schokeffect. Dat fenomeen werd dit seizoen in het Nederlandse topvoetbal enkele keren getest, maar liep meestal uit op een farce.