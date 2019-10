Roda JC dient bankgarantie op tijd in

,,Roda heeft de nodige documenten aangeleverd. Het is nu aan de licentiecommissie om op basis van die documenten een besluit te nemen", liet een woordvoerder weten.



Het bestuderen van de papieren gaat vermoedelijk wel een paar dagen duren. De licentiecommissie laat Roda mogelijk aan het einde van de week of anders begin volgende week weten of de begroting voor dit seizoen nu in orde is. Het personeel van de club uit Kerkrade wordt dinsdag door de leiding bijgepraat over de stand van zaken.



Als de licentiecommissie niet akkoord gaat, dreigen sancties voor Roda JC. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie kreeg eerder al drie punten in mindering vanwege het overtreden van de licentieregels.