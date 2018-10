Robin van Persie: Ik ga niet mee in de hype rond Ajax

Door Mikos Gouka



Robin van Persie is maar meteen eerlijk. Hij neemt niet plaats in de lange stoet mensen die Ajax dit seizoen al bijna mythische proporties toekennen. Die de ploeg al vergelijken met de formatie die in 1995 de Champions League won. ,,De hype, want dat het is nu volgens mij, dat sentiment dat het allemaal fantastisch is, daar ga ik persoonlijk niet in mee’’, zegt ­de 35-jarige aanvoerder van Feyenoord. ,,Ik heb de eerste helft tegen Benfica gezien. Een leuke wedstrijd. In de eerste vijf minuten zag ik al meteen drie echte kansen. Eentje voor Ajax. Twee voor Benfica.’’