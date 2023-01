Robin Pröpper geniet van zijn leven bij FC Twente: ‘Ik moet een beetje oppassen met term vriendenteam’

Geblesseer­de Noppert ziet Yilmaz unieke prestatie leveren bij zege van Fortuna op Heerenveen

Fortuna Sittard heeft de eerste zege van het nieuwe kalenderjaar geboekt. SC Heerenveen, waar doelman Andries Noppert wegviel in de warming up, werd met 2-0 verslagen door goals van Úmaro Embaló en Burak Yilmaz, die in blessuretijd een penalty benutte.

25 januari