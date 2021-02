Robert Maaskant legt degradatiekandidaten langs de meetlat: ‘Bij ADO is het God zegene de greep’

Door Marijn Abbenhuijs



De winterse transferperiode was in Nederland zeer roerig. De KNVB meldde dat het met 169 overschrijvingen de drukste ooit was. In de eredivisie waren voornamelijk de degradatiekandidaten bedrijvig. Hekkensluiter FC Emmen haalde acht nieuwe spelers, ADO Den Haag, dat momenteel voorlaatste staat, voegde zeven versterkingen aan de selectie toe. Nummer 16 Willem II sloeg in de laatste uurtjes voor het sluiten van de markt nog drie keer toe en heeft in totaal vier aanwinsten verwelkomd.