Robbie was geen feestnummer, maar wel een geweldige speler

Dat Robbie Rensenbrink meer wakker lag van het feit dat ooit zijn bootje, waar hij zo graag mee viste, was gestolen dan dat hij tegen de paal had geschoten in de finale tegen Argentinië, vind ik wel mooi. Zo was hij echt. Een geweldige speler, maar ook eentje waar ik vaak van dacht ‘als hij zijn natje en zijn droogje maar heeft, dan is hij tevreden’. Robbie was geen feestnummer. Vaak wist je niet eens of hij wel mee was gegaan om samen iets te drinken. Hij bleef liever op de achtergrond.