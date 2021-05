Robben waarschuwt FC Groningen: ‘Zo hebben we in play-offs niets te zoeken’

Met de play-offs in aantocht lijkt FC Groningen met de week dieper weg te zakken. Het inspiratieloze voetbal stemt tot pessimisme in het Noorden. Europees voetbal? Daarvoor moet het niveau snel omhoog, zo ziet ook Arjen Robben.

Ondanks dat de griep trainer Danny Buijs stevig te pakken heeft, scheert zijn stem twee dagen voor het duel met Sparta over het trainingsveld. De beoogde basisploeg neemt het op tegen de reserves, maar echt van een leien dakje gaat het niet. Veel aandacht van Buijs gaat uit naar de opbouw van de A-ploeg, die voorspelbaar en traag verloopt. De ‘wissels’ blijven dan ook makkelijk op de been.

Twee dagen later, als Sparta (1-2 nederlaag) op bezoek is: zelfde probleem. Veel tikjes breed tussen de verdedigers, met als gevolg nauwelijks gevaar voor het doel van de gasten uit Rotterdam. FC Groningen is momenteel relatief makkelijk te ontregelen, blijkt ook wel uit de cijfers. In de laatste zeven wedstrijden werd alleen VVV verslagen en er vielen slechts vijf Groningse doelpunten.

Nieuwe aanvallende impulsen moeten komen van Arjen Robben, maar vooralsnog komt de 37-jarige ster nauwelijks in een-tegen-eensituaties waarin hij zijn exceptionele kwaliteiten kan laten zien. Als het niet loopt, zegt hij, is het ‘best lastig’ om voorin gevaarlijke situaties te creëren. ,,Je probeert wat te doen, maar ik kan niet toveren.’’

Op deze manier kan Robben dus geen potten breken. De 96-voudig international maakt zich dan ook flink zorgen over het spel van zijn ploeg. ,,Met name achterin, dan spelen we de bal drie, vier, vijf keer naar elkaar toe, terwijl we juist initiatief moeten nemen door gewoon in te dribbelen. Daarin mogen we wel wat meer lef tonen en zo dwing je de tegenstander tot keuzes. We zullen echt beter voor de dag moeten komen, want anders hebben we in de play-offs niets te zoeken.’’

Quote Het zou best kunnen dat ik op het middenveld kom te spelen. Dan kom je ook wat meer aan de bal. Arjen Robben

Om het spel van FC Groningen te verbeteren, is het zelfs niet ondenkbaar dat Robben een rol krijgt op het middenveld. ,,Ik speelde tegen Sparta nog vertrouwd voorin als tweede spits en af en toe waaide ik uit naar rechts, maar het zou best kunnen dat ik op het middenveld kom te spelen. Dan kom je ook wat meer aan de bal.’’

Ruim twee maanden eerder hing de vlag er in Groningen heel anders bij. Rond de club werd op dat moment hardop gespeculeerd over een strijd met Feyenoord om plek 5. Hoewel die positie formeel pas sinds afgelopen weekend uit zicht is, moet de formatie van Buijs nu juist naar onderen kijken en vrezen voor de eindsprints van Heracles, Sparta en Fortuna. Play-offdeelname is zo zeker nog niet.

Buijs heeft al vaker gewaarschuwd voor te veel optimisme, zeker omdat FC Groningen de meeste gewonnen duels maar moeizaam naar zich toetrok. ­,,Laten we me z’n allen alsjeblieft realistisch blijven’’, zegt de oefenmeester, die vervolgens opsomt dat zo’n beetje al zijn basisspelers geen ervaring hebben met een heel seizoen voetballen in de subtop, terwijl ze wel moeten omgaan met het verwachtingspatroon dat daarbij hoort. Bij enkele spelers is de frisheid weg, constateert Buijs. ,,Als wij als zevende eindigen, dan maak ik een diepe buiging voor deze groep, want dan hebben ze een topprestatie geleverd.’’

FC Groningen is in zijn ogen nog niet goed genoeg om over een heel seizoen te concurreren met de top 6. Speelt de tegenstander gegroepeerd op eigen helft? Dan moet je ze kapotspelen. ,,Maar ­zover zijn wij nog niet. De clubs die boven ons staan wel.’’

Toch hoeft dat niet te betekenen dat FC Groningen straks voor spek en bonen meedoet aan de play-offs om Europees voetbal. Wellicht komt de ploeg straks wel ­beter uit de verf tegen FC Utrecht of Feyenoord. Buijs: ,,Wij kunnen ons dan instellen op de andere ploeg, zoals Sparta tegen ons deed. Wij kunnen dan pieken, dat hebben we in de competitie ­tegen Ajax (1-0 zege, red.) al be­wezen.’’