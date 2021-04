Robben op de weg terug: ‘Waarom maak je nou toch weer die sliding?’

Door Frank Molema



Op het trainingsveld van FC Groningen steekt Arjen Robben een hand juichend de lucht in. De afsluitende partij is ten einde en de 37-jarige vleugelaanvaller, de enige met korte mouwen, hoort bij het winnende team. Hij gaat door zijn hurken om uit te puffen, om daarna breed lachend op de foto te gaan voor de sociale media-kanalen van de club. Er is meer reden om blij te zijn: voor het eerst sinds maanden doet hij een training van FC Groningen weer volledig mee.

Als assistent-trainer Adrie Poldervaart een groep spelers maant tussen een positiespel door het veld over de breedte op en neer te rennen, is Robben al bijna terug als anderen halverwege zijn. Als tijdens een positiespel met maximaal twee keer raken de tegenstander de bal driemaal toucheert, is Robben de eerste om daarop te wijzen. En als de training tussen de oefenvormen door even stil ligt, zet Robben een paar explosieve dribbels in. De hardnekkige kuitblessure lijkt verleden tijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is Robben zoals we hem kennen, fanatiek tot op het bot. Verbaasd hierdoor kan je nauwelijks zijn, ook trainer Danny Buijs niet. ,,Hij is al zo bezig sinds hij weer op het veld staat’’, zegt hij. Robben kan het daarbij niet laten om er af en toe een sliding uit te gooien, tot lichte onvrede van de oefenmeester. ,,Ik zeg tegen hem: Waarom maak je nou toch weer die sliding? Dat is jouw specialiteit niet. Je ziet vaker bij aanvallers, kijk naar Marco van Basten die hier in Groningen geblesseerd raakte, dat ze een verdedigend duel zo in gaan dat ze zichzelf blesseren. Robben zegt dan: ‘Dat is mijn karakter’. Ik probeer mee te geven om dat juist niet te doen, dat werkt in je voordeel.’’

Laten lopen

Dat de Bedumer zich niet altijd kan inhouden, begrijpt Buijs wel. Als de trainer zelf een balletje trapt, zit er ook geen rem op. Dat blijkt bijvoorbeeld als de oefenmeester een paar minuten meedoet aan de training van FC Groningen, enige tijd terug. ,,Ik gooide er toen ook een tackle uit en in de week erna had ik last van mijn enkel. Eigenlijk moet je het laten lopen, maar je zit zo in het element van winnen van verliezen, dat het niet altijd lukt.’’

Robben is er nog niet bij als FC Groningen het zaterdag opneemt tegen VVV-Venlo. Mogelijk zit hij in de volgende speelronde wel bij de selectie, maar dat is nu nog niet te zeggen. FC Groningen kijkt wat Robben nodig heeft en bepaalt op basis daarvan of hij de training volledig meedoet, een individueel programma afwerkt of aansluit bij FC Groningen O21.

Quote Hij brengt kwaliteit, is een grote naam waar iedereen tegenop kijkt Danny Buijs over Arjen Robben

Natuurlijk zou het ideaal zijn als de noorderlingen hun ster rustig kunnen brengen in een oefenwedstrijd, maar dat blijkt zo makkelijk nog niet. Buijs: ,,Je bent afhankelijk van de situatie. Je moet een tegenstander hebben en alles organiseren binnen de bestaande coronaregels. Dan merk je dat het verdomd lastig is.’’

Bovenal is Buijs blij dat Robben fysiek tot steeds meer in staat is. ,,Hij brengt kwaliteit, is een grote naam waar iedereen tegenop kijkt. Het is dan heel leuk om te zien dat hij onderdeel is van ons team.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.