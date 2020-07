Robben ontbreekt bij eerste oefenduel: ‘PSV-thuis is uiteindelijk het doel’

Heracles-verdediger Jeff Hardeveld had zich er al helemaal op voorbereid, maar de duels met Robben zullen toch uitblijven. „Ik zal hem proberen uit te schakelen en af te stoppen. Althans dat neem ik me voor, net als iedere speler die ooit tegenover hem heeft gestaan. Ongetwijfeld word ik een keer verrast. We kennen allemaal zijn bekende actie: naar binnen gaan en schieten. We weten allemaal dat hij het doet en toch lukt het hem", zei de Heraclied in voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Groningen.

Maar Robben is er niet bij, zo vertelde Buijs op de officiële kanalen van FC Groningen. ,,Alle spelers gaan maximaal 45 minuten spelen, op vijf spelers na: keepers Jan Hoekstra en Jan de Boer en Ko Itakura, Damil Dankerlui en Arjen Robben", vertelde de coach.

Wat de status van Robben is? ,,Het ziet er heel goed uit. We werken met hem, net als met alle andere spelers, naar de eerste competitiewedstrijd toe. Natuurlijk doen we met hem team dingen, maar iedere speler heeft ook zijn eigen status en geschiedenis waarvoor je een maatplan moet maken. Dat doen we ook met Arjen. Met uiteindelijk als doel dat als we tegen PSV gaan voetballen dat hij erbij is. En hoe het programma er de komende weken uit gaat zien, dat moet je soms ook een beetje bijpassen. Uiteindelijk is er maar één doel: PSV-thuis.

Transfers

Ook reageerde Buijs op enkele transferperikelen, zoals die omtrent Deyovaisio Zeefuik, Azor Matasiwa en Sergio Padt. ,,Ik heb regelmatig contact met die jongens en het is logisch dat met hun gedachten soms bij een transfer zijn. Deyovaisio en Azor zijn nog jonge jongens die dromen van nieuwe stappen in hun carrière. Maar zoals ze zich manifesteren op de club, dat is voor ons perfect. Ze zijn op tijd op de club, doen alle programma's mee en zijn bij alle besprekingen. Dat ze dan met hun hoofd soms bij transferperikelen zijn... Iedereen heeft weleens wat.”

