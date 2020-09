Robben, Mvogo en Pavlidis: smaakmakers op hun eigen manier

Georgios Giakoumakis (VVV)

Dat technisch directeur Stan Valckx van VVV een neusje heeft voor Duits talent is alom bekend. Maar dat hij ook zo goed de weg weet in Griekenland? De meest in het oog springende nieuweling in zijn ploeg is onmiskenbaar afkomstig uit dat land: Georgios Giakoumakis. Inderdaad, een naam die wat anders klinkt dan Herman Teeuwen of Ger van Rosmalen. Toch zou Giakoumakis zomaar in de voetsporen kunnen treden van deze Limburgse publiekshelden. In de openingswedstrijd tegen FC Emmen was Giakoumakis (3-5-winst) goed voor een hattrick, terwijl hij afgelopen vrijdag tegen FC Utrecht (1-1) met een kunstzinnig buitenkantje rechts-balletje aangever was bij de 1-0 van Guus Hupperts.