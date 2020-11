Robben komende weken buiten selectie FC Groningen: ‘Had op meer en beter gehoopt’

De 36-jarige aanvaller kampte de voorbije maanden vrijwel steeds met fysieke klachten, waardoor hij pas twee keer in actie kwam voor Groningen. ,,Voor de trainer en mijn medespelers is het ook niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben", zegt Robben, die er daarom voor kiest om nu duidelijkheid te scheppen voor de komende periode. Hij blijft in ieder geval deze maand buiten de selectie van trainer Danny Buijs.



Robben stopte vorig jaar als profvoetballer, maar besloot afgelopen zomer om toch zijn rentree te maken bij zijn jeugdliefde FC Groningen. De nummer 10 viel echter geblesseerd uit in de eerste competitiewedstrijd, tegen PSV, en kwam daarna alleen tegen FC Utrecht nog even als invaller in actie.

Quote Ik ga niet ontkennen dat het op dit moment even wat tegen valt. Arjen Robben

De vleugelspits ontbrak sindsdien vanwege lichte klachten weer tegen Fortuna Sittard en VVV-Venlo. ,,Ik ga niet ontkennen dat het op dit moment even wat tegen valt”, zegt Robben. ,,Ik had gehoopt al in meer wedstrijden een aandeel te hebben gehad, maar na een aantal kleine pijntjes achter elkaar is de realiteit dat het niet zo is. Dit zijn de hobbels waarvan we vanaf het begin hebben gezegd dat die zouden komen. Ik had op meer en beter gehoopt, maar het is niet onlogisch: je bent een jaar gestopt geweest, hebt een bepaalde leeftijd en een verleden met blessures.”

De 96-voudig international gaat nu in de luwte werken aan zijn zoveelste rentree. ,,Fysiek ben ik sterk, maar een voetbalbelasting is heel anders.” Robben twijfelt zelf soms ook of het nog wel zin heeft. ,,Het moet natuurlijk wel leuk en realistisch blijven. De hobbels zijn niet leuk, maar horen er wel bij. We gaan er nog steeds voor, zonder garanties. Ik hoop nog steeds daar te komen waar ik wil zijn.”