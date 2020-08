Robben als een kind zo blij: ‘De kop is eraf, blij dat ik weer de wei in mocht’

De routinier deed in het oefenduel met Almere City FC volgens afspraak een halfuur mee, waarna hij in de rust al direct voor de FOX Sports-camera en een deel van de schrijvende pers verscheen. ,,De kop is eraf", sprak hij breed lachend. ,,Lekker, leuk om gewoon weer een wedstrijd te spelen, want daar doe je het uiteindelijk voor. Ik heb heel veel getraind, dus ik ben blij dat ik eindelijk weer de wei in mocht. Ik kom van ver, en ik ben er nog lang niet, maar ik zet goeie stappen. Een halfuurtje spelen was wel weer lekker.”