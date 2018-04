Robbemond trots op weerbaar Willem II: 'Boost door snelle goal'

Willem II-trainer Reiner Robbemond was na de zege op NAC trots op de weerbaarheid van zijn ploeg, met name in de tweede helft.

,,Over de hele wedstrijd ben ik tevreden over wat we hebben laten zien. Voor heel de club en voor heel Tilburg is het enorm belangrijk dat we hebben gewonnen."

Hij besefte dat de snelle voorsprong zijn ploeg in het zadel hielp. ,,Wij kregen een boost, bij NAC en het publiek deed het natuurlijk ook wat."

De wissel voor rust van Damil Dankerlui was volgens Robbemond onvermijdelijk. ..Hij had al snel geel omdat we een fase even niet goed stonden. Zonde voor hem, maar we konden niet anders. De kans op rood werd te groot."

Non-wedstrijd