RKC Waalwijk wint inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles en klimt naar linkerrijtje

RKC Waalwijk heeft goede zaken gedaan in de eredivisie. De Waalwijkers wonnen het inhaalduel met Go Ahead Eagles (3-1) en nemen daardoor plaats in het linkerrijtje.

Bij het treffen van RKC en Go Ahead Eagles dwalen de gedachten automatisch af naar 2019, toen beide ploegen in Deventer tegen elkaar stonden in de finale van de playoffs om promotie en degradatie. Het eindigde in 4-5 voor RKC waardoor de Waalwijkers promoveerden naar de eredivisie. Zo spectaculair als die wedstrijd, was het dinsdagavond niet.



Mats Seuntjens zorgde na 23 minuten voetballen voor de 1-0, al dacht Go Ahead Eagles even daarvoor recht te hebben op een penalty na een overtreding op Mats Deijl. Scheidsrechter Alex Bos vond het echter niets. Seuntjens rondde een voorzet van Yassin Oukili vervolgens prima af en tekende voor de openingstreffer.

RKC jaagt op meer

Het mooiste doelpunt viel op slag van rust. Terwijl RKC dacht met een 1-0 voorsprong de rust in te gaan, schoot José Fontán heerlijk raak uit een vrije trap van Oliver Edvardsen. De linksback nam de bal in één keer op zijn pantoffel en liet doelman Etienne Vaessen kansloos.



Na rust gebeurde er weinig, totdat RKC-trainer Joseph Oosting aanvallend wisselde en met Julen Lobete en Said Bakari twee verse krachten inbracht die uiteindelijk het verschil maakten. Eerst was het Kramer die uit een prima voorzet van Seuntjens raak kopte bij de tweede paal, daarna schoot Oukili van net buiten de zestien via de lat de bal binnen.

Het duel stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 21 januari, maar door de winterse omstandigheden was het veld in het Mandemakers Stadion die dag onbespeelbaar. Iliass Bel Hassani kon vanwege een schorsing niet meedoen bij RKC.

Door de 3-1 overwinning klimt RKC naar de negende plaats in de eredivisie met 25 punten uit negentien duels. Nog nooit pakte RKC zoveel punten na negentien duels. Zaterdag wacht voor RKC een uitwedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior. Go Ahead Eagles, twaalfde met 19 punten, speelt zondag thuis tegen NEC.

Volledig scherm Michiel Kramer maakte de 2-1. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

