RKC Waalwijk steelt punt op bezoek bij FC Emmen na late gelijkmaker

Feyenoord scoort weer vijf keer en wint in oefenduel ruim van FC Dordrecht

Feyenoord heeft in een besloten oefenduel met 5-0 gewonnen van FC Dordrecht. Coach Arne Slot liet in de wedstrijd in de Kuip tegen de eerstedivisionist reserves en jeugdspelers in actie komen.

9 augustus