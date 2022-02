RKC met drie spelers hofleverancier Elftal van de Week

Samenvatting PSV verzuimt in Conference League afstand te nemen van Maccabi Tel Aviv

PSV heeft het nagelaten om het tweeluik met Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League al in de heenwedstrijd te beslissen: het werd in een slaapverwekkende vertoning slechts 1-0 in Eindhoven. En dat terwijl PSV vrijwel niets te duchten had van de kwaliteitsarme Israëliërs.

