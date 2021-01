RKC: deze maand meteen drie concurrenten op bezoek

Verloopt het seizoen naar wens?

Zo lang RKC weg blijft van de onderste drie plaatsen verloopt het seizoen naar wens. Met acceptabel voetbal blijven de Waalwijkers voorlopig weg van de degradatieplekken. Zeker gezien het zware programma is dat best een knappe prestatie. De grootste domper was de nederlaag in extra tijd bij Fortuna Sittard bij het laatste optreden in 2020. De komende weken zal blijken wat daar de consequenties van zijn. RKC speelt in januari thuis tegen ADO Den Haag, Willem II en Fortuna Sittard en treft dus drie directe concurrenten. Daarvan hebben de Hagenaars zich alvast behoorlijk versterkt. Dat RKC nu pas tegenover clubs komt te staan die laag genoteerd zijn kan een nadeel zijn.