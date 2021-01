RKC-aanvoerder Tahiri scoorde voor zijn overleden neefje: ‘Het enige dat ik voor hem kon doen’

Tahiri is de nummer één op de lijst van strafschoppennemers en wist dus toen Finn Stokkers op slag van rust werd gevloerd in het zestienmetergebied, dat hij achter de bal zou gaan staan. Maar de aanvoerder wist ook dat het doelpunt dat hij zou gaan maken een eerbetoon moest worden aan zijn overleden neefje Ayoub. ,,Ik ben blij dat ik het gedaan heb", vertelt hij. ,,Het was heel belangrijk voor mij en voor mijn familie. Mijn kleine neefje was heel ziek en zijn overlijden heeft ons heel veel pijn gedaan. Ik ben heel blij dat ik voor hem heb kunnen scoren. Ook voor zijn vader en moeder, zij stonden altijd achter hem. Dit is iets dat ik aan hen geef om te zeggen dat hij nooit zal worden vergeten. Hij zit voor altijd in ons hart.”

Dat de eerste helft direct daarna was afgelopen, kwam Tahiri goed uit. ,,Ik begon emotioneel te worden, de rust kwam op het perfecte moment, toen kon ik een beetje mijn rust pakken. In de tweede helft was ik weer volledig gefocust.

Die tweede helft ging voor RKC voetballend gezien stukken minder dan de eerste. Met name ook omdat Willem II zich grotendeels had herpakt. ,,We hadden onszelf eerder moeten belonen", weet Tahiri. ,,Als we naar de eerste helft kijken, balen we dat we geen drie punten pakken. Maar in de tweede helft was het 50/50. Een punt was uiteindelijk een goed resultaat voor beide ploegen.”