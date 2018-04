Rienstra: Een middenvelder die veel scoort is ook gewild

Oktober vorig jaar miste hij een wedstrijd van Willem II omdat zijn zoontje plots ernstig ziek werd. De situatie was zelfs even levensbedreigend. Van de 3-2 zege afgelopen zaterdag op FC Utrecht kon hij ook niet echt genieten. Meteen na de wedstrijd hoorde hij dat zijn pas geboren dochter met hoge koorts in het ziekenhuis was opgenomen. Het bleek mee te vallen.



Ondanks die privé beslommeringen is Rienstra aan een sterk seizoen bezig. Hij staat al op zeven competitietreffers, terwijl hij het grootste deel van het seizoen als verdedigende middenvelder fungeerde. Een paar weken geleden nam hij het openlijk op voor trainer Erwin van de Looi. Ook al speelt Willem II na diens vertrek met veel meer flair, hij zegt nog steeds dat het onnodig was.



'Turbulent en leerzaam', zo noemt hij zijn seizoen bij Willem II. ,,Ik heb nog nooit tegen degradatie moeten vechten. Met Heracles bleven we er soepel in. Zonder al die vreemde goals waren we met Willem II ook al lang veilig geweest. Ons voetbal is de laatste weken onwijs leuk om naar te kijken. Wat mezelf betreft: ik denk dat ik mezelf weer op de kaart gezet heb."