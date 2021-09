Riemer en Foppe kijken hoofdschuddend toe bij hun eigen feestmiddag: ‘Doodzonde’

FC Twente verpest feestmid­dag SC Heerenveen ondanks benauwde slotfase

26 september Wat een feestelijke middag had moeten worden, is voor SC Heerenveen in mineur geëindigd. De club zette voor het duel tegen FC Twente clubiconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan in het zonnetje door een tribune naar hen te vernoemen, maar de Tukkers zorgden met een 2-3 zege voor een kater in Friesland.