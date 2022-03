Riechedly Bazoer moet genoeg nemen met plek op de bank bij Vitesse tegen AS Roma

Oroz begon tegen de Rotterdamse club al in de basis. De Kroatisch-Oostenrijkse verdediger speelde ook in het tweeluik tegen Rapid (1-2 en 2-0) en de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). Hij groeide door twee goals uit tot held van de Arnhemse club in de derby tegen NEC (4-1 zege). Oroz zal tegen Roma in de rechterzone spelen. Aanvoerder Danilho Doekhi start in het centrum. Die variant gebruikt Letsch sinds Bazoer is weggevallen.