Ricksen krijgt tweede uitvaart in Nederland: ‘Zijn laatste wens’

Ook in Nederland kunnen de fans van Ricksen nu afscheid van hem nemen. ,,Het was zijn laatste wens om te worden teruggebracht naar het land waar hij is geboren’’, zegt Veronika Ricksen in The Scottish Sun. ,,Het was een emotioneel gesprek, we huilden allebei. Hij zei dat hij gecremeerd wilde worden en niet onder de grond wilde zijn. Hij wilde een blauwe urn, net als de kleuren van Rangers. Ik wil dat mijn man op een plek is waar hij zich prettig voelt en waar ik hem wil bezoeken met onze dochter Isabella.’’