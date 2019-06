Ricksen kondigt 'laatste benefietavond' aan in hartverscheurende video

Op Twitter staat een hartverscheurend filmpje waarop te horen is dat Ricksen zegt dat 28 juni de ‘laatste avond’ zal zijn. ,,Omdat het heel moeilijk voor mij wordt, zal dit de laatste zijn. Laten we er een avond van maken om nooit te vergeten.”



De oud-speler van onder meer Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers én Oranje maakte in 2013 bekend de dodelijke ziekte ALS te hebben. Ricksen zit sinds december 2018 in een hospice in Glasgow. Hij zit niet meer in een rolstoel, maar ligt in bed. Behalve zijn ogen kan Ricksen niets meer bewegen.



Eerder gaf hij aan nog lang niet uitgevochten te zijn: ,,Stephen Hawking leefde bijna vijftig jaar met ALS. Waarom mag je dan geen hoop houden?”, zei de 42-jarige oud-voetballer nog in april.